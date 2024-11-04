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Анчелотти: свой «Золотой мяч» мы выиграли 1 июня — это Лига чемпионов

Анчелотти: свой «Золотой мяч» мы выиграли 1 июня — это Лига чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результатах премии «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

«Поздравляю обладателя «Золотого мяча», но это уже прошлое. Свой «Золотой мяч» мы выиграли 1 июня — это Лига чемпионов», — приводит слова Анчелотти Diario AS.

Напомним, награда лучшему игроку досталась полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, который опередил в голосовании футболиста «Реала» Винисиуса Жуниора. В день церемонии стало известно, что «Реал» в полном составе решил бойкотировать мероприятие. Каким образом мадридский клуб заранее узнал о результатах голосования, остаётся неизвестно.

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