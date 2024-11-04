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Представитель вратаря «Акрона» Васютина: Александр не боится потери места в составе

Представитель вратаря «Акрона» Васютина: Александр не боится потери места в составе
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Агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера «Акрона» Александра Васютина, рассказал, как его подопечный восстанавливается от травмы, из-за которой пропустил четыре последних матча в РПЛ.

«Всё в порядке, восстановление полным ходом. Пока ещё с ограничениями, но с вратарями всю разминку и средние передачи верхом уже делает.

Когда ждать его возвращения в заявку «Акрона»? Надеемся в ближайшие пару недель вернуться в заявку.

Переживает ли Александр из-за возможной потери места в стартовом составе? Не переживает. У «Акрона» впереди ещё много важных матчей, где Александр будет полезен клубу на поле», — приводит слова Дубровина «Спорт день за днем».

В текущем сезоне РПЛ 29-летний Васютин провёл четыре матча. Также на его счету две игры в Кубке России.

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