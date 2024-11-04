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Червиченко: для «Ростова» важнее матч с «Химками», чем игра Кубка со «Спартаком»

Червиченко: для «Ростова» важнее матч с «Химками», чем игра Кубка со «Спартаком»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче «Ростова» с «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что «Ростов» сейчас больше сосредоточен на чемпионате, чем на Кубке России. «Ростову» сейчас точно не до Кубка, распыляться нельзя. Тем более — впереди матч с «Химками» в чемпионате. Эта игра может создать какой-то фундамент для «Ростова» перед большим перерывом. Не очень приятно находиться в положении, когда две ошибки, и вот ты борешься за выживание. Победа над «Химками» закрепит «Ростов» в первой половине таблицы. Тогда клубу можно будет, ни о чём не переживая, готовиться к доигровке в весенней части сезона. Встреча с «Химками» гораздо важнее, чем игра Кубка со «Спартаком». Тем более что сейчас 1/4 финала Пути РПЛ состоит из двух матчей. Думаю, что всё решится в Ростове», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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