Шалимов — о поведении Лички на пресс-конференции: он подобрал ёмкое и точное слово

Известный тренер Игорь Шалимов согласился с главным тренером московского «Динамо» Марцелом Личкой, который использовал нецензурное слово на пресс-конференции, чтобы описать игру своей команды в матче РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Во втором тайме игра у «Динамо» разладилась, и очень ёмкое и точное слово подобрал Личка. Главное, чтобы русский Марцела не оценил КДК. Что имел в виду Личка? В атаке нужны фланги, а в этом плане динамовцы теряют в качестве — всё-таки, когда на флангах обороны Даса и Скопинцев, они нагнетают. А так, бело-голубые свалились на длинные передачи, но и при этом могли забить — такие моменты, как у Нгамалё, надо реализовывать. Ты выходишь один на один с вратарём и бьёшь прямо в него… Этим мы и отличаемся от Европы. Там достаточно унылых игр, но уровень мастерства ведущих команд — повыше. Такие моменты, как у Нгамалё, надо реализовывать.

Отдельно — по ошибке Лунёва. По-моему, даже Бальбуэна, которому Лунёв катил мяч, показывал, куда надо переводить мяч вратарю. А в итоге Андрей выбрал самый рисковый вариант, что и привело к пропущенному голу», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков после 14 игр.