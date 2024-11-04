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И. Федотов заявил, что игрок «Динамо» избежал карточки за симуляцию в матче с «Ростовом»

И. Федотов заявил, что игрок «Динамо» избежал карточки за симуляцию в матче с «Ростовом»
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Арбитр Игорь Федотов рассказал, что игрок московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб избежал карточки за симуляцию в матче с «Ростовом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Мы увидели очередной хороший матч Левникова. Единственное — на 86-й минуте надо было показывать жёлтую Маухубу за симуляцию: падал, хватался за ноги, за голову… Тут конец игры, карточка не вторая — надо показывать. А в целом отработал хорошо, больших вопросов нет», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сейчас «Ростов» располагается на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ с 14 очками. Московское «Динамо» занимает четвёртое место с 27 очками.

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