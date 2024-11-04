И. Федотов высказался о возможном сроке дисквалификации Роши за драку со «Спартаком»

Арбитр Игорь Федотов высказался о возможном сроке дисквалификации защитника Виллиана Роши после его драки в дерби ЦСКА со «Спартаком» (0:2). Инцидент произошёл на 52-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Спартака». В ходе потасовки защитник «армейцев» Виллиан Роша ударил кулаком игроков красно-белых Руслана Литвинова и Срджана Бабича, разбив последнему губу. Роша и Литвинов были удалены с поля, Бабич, а также его сокомандник Наиль Умяров получили жёлтые карточки.

«Что касается санкций, то Роше после дерби бан прилетит по полной. Его серьёзно забанят. Он же не только кулаками махал, а ещё и судью толкнул — это физическое воздействие на официальное лицо матча. Я думаю, что будет минимум четыре матча, а скорее даже шесть — до зимнего перерыва и ещё чуть весной посидит. А Литвинову дадут максимум пару игр, возможно даже, одна — реальная дисквалификация и одна — условная», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.