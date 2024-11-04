Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов одним словом охарактеризовал игру Карраскаля за «Динамо»

Шалимов одним словом охарактеризовал игру Карраскаля за «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Игорь Шалимов выделил несколько важных аспектов по итогам матча 14-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом» (1:1), который прошёл 1 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«У «Ростова», помимо проблем психологических, связанных с длительной безвыигрышной серией, была проблема с составом — дисквалифицирован Глебов. Вместо него по позиции играл Мелёхин, и функционал тот же. Когда мяч у ростовчан, Виктор поднимался, при обороне садился третьим центральным. В центре также играли Саравия и Комаров, а не, например, Кучаев и Щетинин.

В целом обратил внимание, что в таких ситуациях, как у «Ростова», команды думают о том, чтобы не проиграть, — убирают риск при начале атаки. Ростовчане приехали не проиграть.

Что касается «Динамо», то из-за травмы Бителло вышел Карраскаль. Но в который раз его игру можно охарактеризовать одним словом — ничего. Ни остроты, ни результативных очков, ни голов. Больше того, он на команду, на мой взгляд, влияет расслабляюще.

То, что на флангах защиты у «Динамо» играют непрофильные футболисты, возможно, добавляет надёжности в обороне, но в атаке нет нагнетания, мало агрессии», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, после этого матча главный тренер бело-голубых Марцел Личка употребил нецензурное слово на пресс-конференции, чтобы описать игру своих подопечных. На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков после 14 игр.

Материалы по теме
Шалимов — о поведении Лички на пресс-конференции: он подобрал ёмкое и точное слово
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android