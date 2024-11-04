Шалимов одним словом охарактеризовал игру Карраскаля за «Динамо»

Известный тренер Игорь Шалимов выделил несколько важных аспектов по итогам матча 14-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом» (1:1), который прошёл 1 ноября.

«У «Ростова», помимо проблем психологических, связанных с длительной безвыигрышной серией, была проблема с составом — дисквалифицирован Глебов. Вместо него по позиции играл Мелёхин, и функционал тот же. Когда мяч у ростовчан, Виктор поднимался, при обороне садился третьим центральным. В центре также играли Саравия и Комаров, а не, например, Кучаев и Щетинин.

В целом обратил внимание, что в таких ситуациях, как у «Ростова», команды думают о том, чтобы не проиграть, — убирают риск при начале атаки. Ростовчане приехали не проиграть.

Что касается «Динамо», то из-за травмы Бителло вышел Карраскаль. Но в который раз его игру можно охарактеризовать одним словом — ничего. Ни остроты, ни результативных очков, ни голов. Больше того, он на команду, на мой взгляд, влияет расслабляюще.

То, что на флангах защиты у «Динамо» играют непрофильные футболисты, возможно, добавляет надёжности в обороне, но в атаке нет нагнетания, мало агрессии», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, после этого матча главный тренер бело-голубых Марцел Личка употребил нецензурное слово на пресс-конференции, чтобы описать игру своих подопечных. На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков после 14 игр.