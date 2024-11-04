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Арбитр Федотов не согласился с оценкой судейства матча с «Зенитом» от Газизова

Арбитр Федотов не согласился с оценкой судейства матча с «Зенитом» от Газизова
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Арбитр Игорь Федотов не согласился с оценкой судейства матча махачкалинского «Динамо» с «Зенитом» (1:2) от генерального директора сине-белых Шамиля Газизова.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

«Я не согласен с Газизовым, что судейство было «домашним». Даже не дал жёлтую карточку футболисту гостей Мрезигу за грубую игру на третьей минуте. Матч ожидался не очень сложным, но после счёта 2:1 было чуть нервозно, и Мешков справился», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее Шамиль Газизов заявил, что судейство в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги было «хозяйским». После 14 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков.

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