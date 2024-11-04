Арбитр Федотов не согласился с оценкой судейства матча с «Зенитом» от Газизова

Арбитр Игорь Федотов не согласился с оценкой судейства матча махачкалинского «Динамо» с «Зенитом» (1:2) от генерального директора сине-белых Шамиля Газизова.

«Я не согласен с Газизовым, что судейство было «домашним». Даже не дал жёлтую карточку футболисту гостей Мрезигу за грубую игру на третьей минуте. Матч ожидался не очень сложным, но после счёта 2:1 было чуть нервозно, и Мешков справился», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее Шамиль Газизов заявил, что судейство в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги было «хозяйским». После 14 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков.