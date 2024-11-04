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Эду Гаспар покинул пост спортивного директора «Арсенала»

Эду Гаспар покинул пост спортивного директора «Арсенала»
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Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар покинул команду, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Уход бразильца произошёл на фоне интереса к нему со стороны группы клубов Эвангелоса Маринакиса. На данный момент к ним относятся английский «Ноттингем Форест», греческий «Олимпиакос» и португальский «Риу Аве». По информации СМИ, в ближайшее время этот список пополнится четвёртым клубом из Европы.

Ранее английская пресса писала, что «Арсенал» ведёт активные переговоры с Эду, пытаясь сохранить специалиста. Уход Гаспара может быть связан и с перестановками в иерархии «Арсенала» на ключевых должностях.

Эду присоединился к «Арсеналу» в качестве технического директора в июле 2019 года, а в ноябре 2022-го стал первым спортивным директором клуба. Бывший полузащитник «канониров» в своё время помог клубу подписать контракты с Мартином Эдегором и Декланом Райсом.

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