Полузащитник «Краснодара»: мы намерены пройти весь сезон РПЛ без поражений

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов уверен, что его команда является претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Абсолютно точно, ставим такие цели и задачи, но пока сфокусированы на ближайшей встрече. Хотим выиграть все матчи, надеемся, что, получится пройти без поражений.

Мотивирует ли то, что каждая команда РПЛ сейчас хочет нас обыграть? «Краснодар» любой соперник хочет обыграть и настраивается по-особенному. Серия побед добавляет больше злости», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

На данный момент «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 36 очками, опережая на три очка «Зенит». Команда Мурада Мусаева выиграла 11 последних матчей в рамках чемпионата. В последний раз «Краснодар» терял очки в выездном матче с «Факелом» (0:0) 4 августа.