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Матчи УЕФА будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Испании

Матчи УЕФА будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Испании
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Ближайшие игры под эгидой УЕФА будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Испании.

«На этой неделе все матчи клубных соревнований под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о жертвах смертоносного наводнения в Валенсии и всех пострадавших в регионе и за его пределами», — говорится в официальном заявлении УЕФА.

Ранее сообщалось, что в пострадавших регионах затоплены дороги, повреждены дома и автомобили. Несколько сотен человек оказались заблокированы из-за затопленных дорог. Несколько тысяч человек в Валенсии лишены электроснабжения.

Матчи Кубка Испании были неоднократно перенесены из-за ситуации в стране.

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