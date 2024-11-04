Спортивный директор «Акрона»: победа над «Крыльями» чуть приятнее, чем любая другая

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян поделился эмоциями после победы своей команды в дерби над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Эмоции супер. Как и после каждый победы «Акрона». Яркие и непередаваемые. Сегодня мы взяли три очка в непростом матче и двигаемся дальше.

Был ли у команды особый настрой на матч с «Крыльями»? Это наши соседи. Мы уважаем их. Это клуб с большой историей. Мы свою историю только начинаем писать. Поэтому для нас, конечно же, важна любая победа, но эта — особенно. Победа над соседями чуть приятнее», — приводит слова Задояна Metaratings.

На данный момент тольяттинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 очков. Это первый сезон в истории клуба в элите российского футбола.