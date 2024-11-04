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«Не надо этого позволять». Арбитр Федотов — о жестах Мойзеса в игре со «Спартаком»

«Не надо этого позволять». Арбитр Федотов — о жестах Мойзеса в игре со «Спартаком»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал поведение защитника ЦСКА Мойзеса в дерби со «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ (0:2). Во время матча Мойзес неоднократно провоцировал соперников, в результате чего позднее на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Также на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

«Для Сухого это была первая игра такого масштаба. Он хотел «включить Карасёва», и в первом тайме это даже немного получалось. Немного, потому что претензии всё равно есть. Он пропустил очевидный фол Мойзеса на Бонгонда в начале матча, когда Мойзес после этого ещё какие-то жесты стал показывать. Не надо этого позволять. Что было дальше? Бонгонда пошёл мстить — и срубил Кругового. И это должна была быть карточка», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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