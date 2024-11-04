«Не надо этого позволять». Арбитр Федотов — о жестах Мойзеса в игре со «Спартаком»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал поведение защитника ЦСКА Мойзеса в дерби со «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ (0:2). Во время матча Мойзес неоднократно провоцировал соперников, в результате чего позднее на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Также на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Для Сухого это была первая игра такого масштаба. Он хотел «включить Карасёва», и в первом тайме это даже немного получалось. Немного, потому что претензии всё равно есть. Он пропустил очевидный фол Мойзеса на Бонгонда в начале матча, когда Мойзес после этого ещё какие-то жесты стал показывать. Не надо этого позволять. Что было дальше? Бонгонда пошёл мстить — и срубил Кругового. И это должна была быть карточка», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.