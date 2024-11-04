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Журналист Меана: «Реал» заранее знал, что Винисиус не выиграет «ЗМ», но не сказал игроку

Журналист Меана: «Реал» заранее знал, что Винисиус не выиграет «ЗМ», но не сказал игроку
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Журналист Антон Меана сообщил инсайдерскую информацию, согласной которой мадридский «Реал» заранее знал, что его звёздный нападающий Винисиус Жуниор не выиграет «Золотой мяч» в этом году, однако решил скрыть эту информацию от самого бразильца.

«Реал» заранее знал о решении, но промолчал, предположительно, чтобы не отвлекать Винисиуса перед матчем с «Барселоной». Согласно источникам, близким к Винисиусу, окружение игрока ещё с пятницы позапрошлой недели подозревало, что бразилец не выиграет «Золотой мяч». Подозрение исходило не из каких-то наводок, это чистая интуиция, которая привела к тому, что они связались с «Реалом», и им сообщили, что, насколько известно клубу, Винисиус не станет победителем. Однако «Реал» предпочёл не сообщать об этом игроку, чтобы не отвлекать его от подготовки к «эль класико», — сказал Меана в подкасте Carrusel Canalla.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» в этом году стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония прошла в Париже 28 октября. На ней не присутствовал ни один представитель «сливочных».

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