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Арбитр Федотов высказался о судейства в матче «Локомотива» и «Рубина»

Арбитр Федотов высказался о судейства в матче «Локомотива» и «Рубина»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче «Локомотива» с «Рубином» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тимофеев – 89'    

«У Иванова в этой игре было два сложных момента – и в обоих он разобрался. Первое – падение Сарвели в штрафной «Рубина» на 3-й минуте. Тут всё правильно – игрок не шёл к мячу, а выбрасывал ногу в сторону. Да, контакт был, но это форвард искал контакт, а не защитник фолил. Второй момент – на 74-й, он более дискуссионный. Игрок «Локо» держал соперника сзади, игрок «Рубина» выставлял руку, но отмашки тут не было, это допустимая обоюдная борьба за позицию с применением рук – это не фолЭто смелое решение. И правильное. За это – +0,1 балла», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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