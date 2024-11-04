Арбитр Федотов высказался о судейства в матче «Локомотива» и «Рубина»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче «Локомотива» с «Рубином» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«У Иванова в этой игре было два сложных момента – и в обоих он разобрался. Первое – падение Сарвели в штрафной «Рубина» на 3-й минуте. Тут всё правильно – игрок не шёл к мячу, а выбрасывал ногу в сторону. Да, контакт был, но это форвард искал контакт, а не защитник фолил. Второй момент – на 74-й, он более дискуссионный. Игрок «Локо» держал соперника сзади, игрок «Рубина» выставлял руку, но отмашки тут не было, это допустимая обоюдная борьба за позицию с применением рук – это не фолЭто смелое решение. И правильное. За это – +0,1 балла», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.