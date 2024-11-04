И. Федотов: Гуарирапа в игре со «Спартаком» сделал то же самое, за что удалили Литвинова

Арбитр Игорь Федотов подробно разобрал инцидент с дракой во время дерби ЦСКА со «Спартаком» (0:2).

«Теперь к драке: ключевое здесь — это пропуск фола со стороны Кисляка. Тут надо было сразу гасить страсти и показывать жёлтую. Дальше, когда уже начиналась драка, надо было сразу лететь к Роше с жёлтой карточкой, просто чтобы показать игрокам: я всё вижу, вот наказание. Но этого не произошло — и поехали рубиться.

По решениям по итогу драки — да и по другим карточкам — важно сказать про любителей правил игры и разных экспертов. В правилах написано в пятом пункте, что арбитр принимает решения, в том числе исходя из духа игры. Если буквоедствовать в каждом моменте в таких больших матчах, как дерби, никто эти дерби до конца доигрывать не будет — слишком много получится удалений. Да, Гаурирапа сделал то же самое, за что удалили Литвинова. Но Руслана удалили, потому что в таких эпизодах нельзя делать сильный перекос в сторону одной команды. Поэтому Сухой с помощью Карасёва просто убрал по одному человеку с каждой стороны, и убрал по делу — Роша там махал кулаками, Литвинов хватал за лицо. Важно, что это именно за лицо — это унижение чести и достоинства футболиста.

Уравнял — и продолжил игру. Причём продолжил её достойно и начал делать то, что должен был делать с начала второго тайма, — показывать жёлтые. Он показывал их везде, где нельзя было сгладить момент, — отсюда и вторая карточка Облякову. А вот моменты, где Мойзес кого-то поднимал, где Пруцеву случайно заехали, — это как раз нормальные мужские эпизоды для такой игры. Продолжать раскидываться красными здесь было неправильно. И футболисты это приняли.

По итогу оценка у Сухого — 8,2. По баллу от оценки в 8,5 (так как матч повышенной сложности) снижение за непоказ карточек Мойзесу, Бонгонда и Кисляку. Ключевых же ошибок, как с пенальти или удалениями, у Сухого не было. Но всё это не значит, что Сухой какой-то плохой арбитр. Нет, он крепкий и надёжный судья. Просто это был не его день», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.