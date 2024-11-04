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Арбитр Федотов: Кукуян в матче с «Ахматом» должен был назначить пенальти в ворота «Пари»

Арбитр Федотов: Кукуян в матче с «Ахматом» должен был назначить пенальти в ворота «Пари»
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Арбитр Игорь Федотов разобрал судейство матча «Пари НН» с «Ахматом» в рамках 14-го тура РПЛ (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 55'     0:2 Эктов – 90+8'    

«Если смотреть на работу Кукуяна в целом, то отсудил он хорошо. Но есть два ключевых момента — и в обоих он ошибся. Первый — на 51-й минуте. Игрок гостей при подаче выпрыгнул и пробил локтем в голову сопернику. Кукуяну никто обзор не перекрывал, почему он не назначил 11-метровый сам — для меня загадка. Но тут вмешался Буланов, позвал на VAR, и в итоге Кукуян своё решение поменял на верное.

Дальше — ключевой эпизод. где Буланов ошибку Кукуяна уже не исправил. Открытая ситуация для судьи — мяч от пятки отлетает в выставленную руку защитника «Пари НН». Она далеко отставлена от тела, положение неестественное — я не понимаю, почему это не пенальти. Кукуян показывал, что рука была внизу — но внизу она не была. Футболист не играл пяткой, это был рикошет в выставленную руку, которая увеличивала площадь тела, — это должен был быть пенальти в ворота гостей. Почему не полез VAR? Не знаю. Единственное, что может оправдать Буланова, — это если Кукуян сказал, что всё видел чётко и для него это не фол», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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