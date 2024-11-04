Аморим: если «Спортинг» победит «Сити», люди подумают, что я следующий Фергюсон!

Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим, который 11 ноября начнёт руководить «Манчестер Юнайтед», пошутил, что болельщики английского клуба могут подумать, что он –второй сэр Алекс Фергюсон, если его нынешняя команда обыграет «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Во вторник, 5 ноября, лиссабонский «Спортинг» на своём поле примет «Манчестер Сити» в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги Чемпионов.

«Если мы победим завтра, люди подумают, что прибыл новый сэр Алекс Фергюсон – и этому будет трудно соответствовать! Поэтому мне не интересно, какие выводы делают люди. Меня интересует победа в матче, хорошее прощание, а затем начало новой жизни в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Аморима Sky Sports.