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Бонгонда прокомментировал информацию о возможном уходе Виллиана Жозе из «Спартака»

Бонгонда прокомментировал информацию о возможном уходе Виллиана Жозе из «Спартака»
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию, согласно которой красно-белых может покинуть форвард Виллиан Жозе.

«Мне ничего не известно о том, что он может покинуть клуб. Лучше спросить его об этой ситуации. Хотел бы я, чтобы он остался? Без комментариев. Виллиан – топовый футболист, я играл против него. Не могу сказать большего», – приводит слова Бонгонды Metaratings.

Ранее испанские СМИ сообщали об интересе к Виллиану Жозе со стороны «Лас-Пальмаса». Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. За 11 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах он забил один гол. До перехода в команду Деяна Станковича бразилец практически всю карьеру выступал за испанские клубы.

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