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«Дженоа» обыграла «Парму», «Эмполи» сломил сопротивление «Комо» в 11-м туре Серии А

«Дженоа» обыграла «Парму», «Эмполи» сломил сопротивление «Комо» в 11-м туре Серии А
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Завершились два матча 11-го тура итальянской Серии А, в которых «Дженоа» добилась выездной победы над «Пармой» (1:0), а «Эмполи» взял верх в домашнем матче с «Комо» (1:0).

Италия — Серия А . 11-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 20:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
0 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Пинамонти – 79'    
Италия — Серия А . 11-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 20:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
1 : 0
Комо
Комо
1:0 Пеллегри – 47'    

Победу генуэзцам нам «Пармой» принёс гол Андреа Пинамонти на 80-й минуте встречи. Эта победа позволила «Дженоа» покинуть зону вылета и с девятью очками переместиться на 17-е место в турнирной таблице. «Парма» имеет столько же очков, однако по дополнительным показателям идёт двумя строчками выше.

Примечательно, что в этой игре за генуэзцев дебютировал одиозный форвард Марио Балотелли, ранее подписавший контракт с клубом. Он вышел на замену на 86-й минуте.

Автором единственного гола «Эмполи» в игре с «Комо» стал Пьетро Пеллегри, отличившийся на 47-й минуте. «Эмполи» с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Комо» имеет девять очков и идёт на 16-й строчке.

Турнирная таблица Серии А
Календарь Серии А
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