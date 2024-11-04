«Дженоа» обыграла «Парму», «Эмполи» сломил сопротивление «Комо» в 11-м туре Серии А

Завершились два матча 11-го тура итальянской Серии А, в которых «Дженоа» добилась выездной победы над «Пармой» (1:0), а «Эмполи» взял верх в домашнем матче с «Комо» (1:0).

Победу генуэзцам нам «Пармой» принёс гол Андреа Пинамонти на 80-й минуте встречи. Эта победа позволила «Дженоа» покинуть зону вылета и с девятью очками переместиться на 17-е место в турнирной таблице. «Парма» имеет столько же очков, однако по дополнительным показателям идёт двумя строчками выше.

Примечательно, что в этой игре за генуэзцев дебютировал одиозный форвард Марио Балотелли, ранее подписавший контракт с клубом. Он вышел на замену на 86-й минуте.

Автором единственного гола «Эмполи» в игре с «Комо» стал Пьетро Пеллегри, отличившийся на 47-й минуте. «Эмполи» с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Комо» имеет девять очков и идёт на 16-й строчке.