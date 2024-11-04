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Родриго впервые попал в заявку «Реала» после травмы

Родриго впервые попал в заявку «Реала» после травмы
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго попал в заявку клуба на предстоящий матч общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом». Из этого можно сделать вывод, что он восстановился после мышечной травмы.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча «Реала» с «Миланом» пройдёт во вторник, 5 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 4-го тура. На данный момент «Королевский клуб» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков в трёх турах.

Бразилец получил травму в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» 22 октября. Та встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 5:2. В текущем сезоне Родриго провёл за «Реал» 13 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами во всех турнирах.

Заявка «Реала» на матч с «Миланом»:

Вратари: Лунин, Гонсалес, Местре;
Защитники: Милитао, Васкес, Вальехо, Гарсия, Рюдигер, Менди;
Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос;
Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Диас.

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