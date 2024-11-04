Родриго впервые попал в заявку «Реала» после травмы

Нападающий мадридского «Реала» Родриго попал в заявку клуба на предстоящий матч общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом». Из этого можно сделать вывод, что он восстановился после мышечной травмы.

Встреча «Реала» с «Миланом» пройдёт во вторник, 5 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 4-го тура. На данный момент «Королевский клуб» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков в трёх турах.

Бразилец получил травму в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» 22 октября. Та встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 5:2. В текущем сезоне Родриго провёл за «Реал» 13 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами во всех турнирах.

Заявка «Реала» на матч с «Миланом»:

Вратари: Лунин, Гонсалес, Местре;

Защитники: Милитао, Васкес, Вальехо, Гарсия, Рюдигер, Менди;

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос;

Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Диас.