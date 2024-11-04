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И. Федотов поддержал решения судьи в матче «Факела» с засчитанным и незасчитанным голом

И. Федотов поддержал решения судьи в матче «Факела» с засчитанным и незасчитанным голом
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 14-го тура РПЛ между «Химками» и «Факелом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
0:1 Руденко – 5'     1:1 Браими – 39'    

«На шестой минуте Егоров правильно засчитал гол «Химок». Да, Заболотный находился в офсайде, но обзор вратарю хозяев перекрывал не он, а игрок собственной команды. Заболотный же показывал, что он ничего не делает. И он обзор действительно не перекрывал. Второй момент — на 85-й минуте. Тут у меня больше вопросов к помощнику, который офсайд не зафиксировал. При подаче хозяев их игрок находился за линией офсайда и вмешивался в единоборство, там был прям хороший контакт. Это активное действие. Опять зовут разбираться Егорова — и он разбирается, хоть там и мониторы ломались, и давление от домашнего стадиона было. Но парень не поплыл, молодец», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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