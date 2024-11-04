И. Федотов поддержал решения судьи в матче «Факела» с засчитанным и незасчитанным голом

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 14-го тура РПЛ между «Химками» и «Факелом» (1:1).

«На шестой минуте Егоров правильно засчитал гол «Химок». Да, Заболотный находился в офсайде, но обзор вратарю хозяев перекрывал не он, а игрок собственной команды. Заболотный же показывал, что он ничего не делает. И он обзор действительно не перекрывал. Второй момент — на 85-й минуте. Тут у меня больше вопросов к помощнику, который офсайд не зафиксировал. При подаче хозяев их игрок находился за линией офсайда и вмешивался в единоборство, там был прям хороший контакт. Это активное действие. Опять зовут разбираться Егорова — и он разбирается, хоть там и мониторы ломались, и давление от домашнего стадиона было. Но парень не поплыл, молодец», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.