Фрэнк Лэмпард вошёл в шорт-лист «Ромы» на замену Юрича — Плеттенберг

Легенда лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард стал одним из кандидатов на пост главного тренера итальянской «Ромы». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Лэмпард может заменить Ивана Юрича, если 49-летний тренер, который всё чаще подвергается жёсткой критике, будет уволен. Англичанин имеет опыт тренерской работы в таких английских клубах, как «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон». Примечательно, что Фрэнк ни разу не работал за пределами Англии.

В текущем сезоне «Рома» под руководством Юрича провела в итальянской Серии А 11 матчей, в которых набрала 13 очков.