Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрэнк Лэмпард вошёл в шорт-лист «Ромы» на замену Юрича — Плеттенберг

Фрэнк Лэмпард вошёл в шорт-лист «Ромы» на замену Юрича — Плеттенберг
Комментарии

Легенда лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард стал одним из кандидатов на пост главного тренера итальянской «Ромы». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Лэмпард может заменить Ивана Юрича, если 49-летний тренер, который всё чаще подвергается жёсткой критике, будет уволен. Англичанин имеет опыт тренерской работы в таких английских клубах, как «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон». Примечательно, что Фрэнк ни разу не работал за пределами Англии.

В текущем сезоне «Рома» под руководством Юрича провела в итальянской Серии А 11 матчей, в которых набрала 13 очков.

Материалы по теме
Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х. На вершине не Роналду!
Истории
Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х. На вершине не Роналду!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android