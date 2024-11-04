Наир Тикнизян: я ценю то отношение, которое есть ко мне в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что намерен продлить контракт с железнодорожниками.

«Я видел, что в телеграм-каналах всплывали новости о возможном уходе зимой. Это будет зависеть напрямую от того, как мы с «Локомотивом» договоримся о новом контракте. У меня очень большое желание дальше остаться здесь и играть. Я ценю то отношение, которое есть ко мне. Во всех интервью это отмечаю, потому что хочу остаться благородным человеком.

В последние три трансферных окна «Локомотив» получал три предложения по мне. Два были из Европы и одно — из российского клуба. В двух случаях, когда «Локо» отказал «Вердеру» и «Севилье», я тогда и слова им не сказал. Потому что очень уважительно отношусь к руководству и тренерскому штабу. Я их позицию поддерживаю. Как говорится: отвергаешь — предлагай. Я жду и очень надеюсь, что будет диалог по новому контракту. Дай бог, чтобы всё было хорошо», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

В текущем сезоне РПЛ на счету 25-летнего Тикнизяна 12 матчей за «Локо», в которых он забил два мяча. Это четвёртый сезон футболиста в столичном клубе.