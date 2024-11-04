Матч Лиги Европы между «Бешикташем» и «Маккаби» пройдёт на нейтральном поле

Матч Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) состоится на нейтральном поле по просьбе турецких властей.

«Между нашим клубом и УЕФА продолжаются переговоры относительно нейтральной страны. «Бешикташ» как клуб со 121-летней историей, который никогда не уклонялся ни от одного спортивного соревнования, подойдёт к этому матчу с неизменной решимостью и спортивным духом, независимо от того, где и при каких условиях он будет проходить», — говорится в заявлении «Бешикташа» в социальных сетях.

Напомним, встреча клубов должна была пройти в Стамбуле, однако позднее стало известно, что турецкие власти, опасаясь провокаций, потребовали выбрать нейтральную площадку для проведения матча.