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Неймар приобрёл землю в Майами на фоне слухов о его возможном воссоединении с Месси

Неймар приобрёл землю в Майами на фоне слухов о его возможном воссоединении с Месси
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Звёздный нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар приобрёл участок земли на набережной в Майами за $ 26 млн. Об этом сообщает CentreGoals.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что бразилец может перейти в «Интер Майами», за который в данный момент выступают его бывшие партнёры по «Барселоне» Лионель Месси и Луис Суарес. Сообщалось также, что звёздный футболист обзавёлся недвижимостью во Флориде.

При этом в прессе также фигурировала информация, что Неймар уже договорился о переходе летом 2025 года со своим бывшим клубом «Сантосом».

В прошлом месяце Неймар вернулся на поле после годичного отсутствия, связанного с тяжёлой травмой колена. Он выступает за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года.

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