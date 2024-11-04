Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коул Палмер пройдёт сканирование из-за травмы в матче с «Манчестер Юнайтед» — Sky Sports

Коул Палмер пройдёт сканирование из-за травмы в матче с «Манчестер Юнайтед» — Sky Sports
Комментарии

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер в ближайшее время пройдёт сканирование для определения серьёзности полученной травмы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), который прошёл 3 ноября, сообщает Sky Sports. Палмер травмировался в игровом эпизоде с Лисандро Мартинесом.

В клубе решили провести сканирование, для того чтобы выяснить степень повреждения. В «Челси» надеются, что игрок избежал серьёзной травмы и будет готов к ближайшему матчу с лондонским «Арсеналом» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Палмер провёл за «синих» 12 игр во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
Творец нового «Арсенала» внезапно ушёл из клуба. В клуб, который выше в таблице АПЛ
Творец нового «Арсенала» внезапно ушёл из клуба. В клуб, который выше в таблице АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android