Коул Палмер пройдёт сканирование из-за травмы в матче с «Манчестер Юнайтед» — Sky Sports

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер в ближайшее время пройдёт сканирование для определения серьёзности полученной травмы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), который прошёл 3 ноября, сообщает Sky Sports. Палмер травмировался в игровом эпизоде с Лисандро Мартинесом.

В клубе решили провести сканирование, для того чтобы выяснить степень повреждения. В «Челси» надеются, что игрок избежал серьёзной травмы и будет готов к ближайшему матчу с лондонским «Арсеналом» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Палмер провёл за «синих» 12 игр во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.