Неймар получил травму во втором матче после возвращения

32-летний левый вингер «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар вышел на поле в матче с «Эстеглялем» на 57-ой минуте (3:0). Однако уже на 86-й он покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Напомним, Неймар пропустил больше года из-за тяжёлой травмы. Он получил повреждение крестообразной связки в матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2).

Впервые после долгого перерыва он вышел на поле в гостевой встрече азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Айном» из ОАЭ. Игра прошла в понедельник, 21 октября. Матч с иранским клубом стала вторым после года отсутствия на поле.