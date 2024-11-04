Мойес: идти в «Ливерпуль» после Клоппа было нелегко, но Арне Слот проделал отличную работу

Бывший главный тренер ряда клубов АПЛ Дэвид Мойес оценил работу Арне Слота на посту главного тренера «Ливерпуля» после вчерашней победы мерсисайдцев над «Брайтоном» (2:1) в 10-м туре АПЛ.

«Они всегда были настолько хорошей командой под руководством Юргена [Клоппа], и на «Энфилде» очень трудно было добиться результата. Но, думаю, Арне Слот начал отлично. И должен сказать, что когда он пришёл, я посчитал, что ему очень трудно будет соответствовать Юргену, это было чем-то похожим на то, чтобы быть прийти после сэра Алекса. Это было очень нелегко.

Но должен сказать, что он проделал отличную работу, хотя это примерно та же группа футболистов, что и в прошлом году. Но вчера они проявили некоторую стойкость, чтобы переломить ход матча, потому что «Брайтон» также впечатлил меня в этом сезоне и выглядел стабильно на старте, показав действительно хорошую игру.

Но вы знаете, каково играть на «Энфилде»? Это невероятно. Как только ты получаешь один гол, толпа затягивает мяч в сетку, там особая атмосфера», — сказал Мойес в подкасте Football Daily.

После 10 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своём активе 25 очков.