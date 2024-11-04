Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойес: идти в «Ливерпуль» после Клоппа было нелегко, но Арне Слот проделал отличную работу

Мойес: идти в «Ливерпуль» после Клоппа было нелегко, но Арне Слот проделал отличную работу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ряда клубов АПЛ Дэвид Мойес оценил работу Арне Слота на посту главного тренера «Ливерпуля» после вчерашней победы мерсисайдцев над «Брайтоном» (2:1) в 10-м туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Кадыоглу – 14'     1:1 Гакпо – 69'     2:1 Салах – 72'    

«Они всегда были настолько хорошей командой под руководством Юргена [Клоппа], и на «Энфилде» очень трудно было добиться результата. Но, думаю, Арне Слот начал отлично. И должен сказать, что когда он пришёл, я посчитал, что ему очень трудно будет соответствовать Юргену, это было чем-то похожим на то, чтобы быть прийти после сэра Алекса. Это было очень нелегко.

Но должен сказать, что он проделал отличную работу, хотя это примерно та же группа футболистов, что и в прошлом году. Но вчера они проявили некоторую стойкость, чтобы переломить ход матча, потому что «Брайтон» также впечатлил меня в этом сезоне и выглядел стабильно на старте, показав действительно хорошую игру.

Но вы знаете, каково играть на «Энфилде»? Это невероятно. Как только ты получаешь один гол, толпа затягивает мяч в сетку, там особая атмосфера», — сказал Мойес в подкасте Football Daily.

После 10 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своём активе 25 очков.

Материалы по теме
Слот — о победе «Ливерпуля» над «Брайтоном»: соперник не боялся играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android