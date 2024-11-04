«Аль-Хиляль» разгромил иранский «Эстегляль» в 4-м туре Лиги чемпионов АФК
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Завершился матч 4-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались саудовский «Аль-Хиляль» и иранский «Эстегляль». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена». Встреча завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу «Аль-Хиляля».
Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 4-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 0
Эстегляль
Тегеран, Иран
1:0 Митрович – 15' 2:0 Митрович – 33' 3:0 Митрович – 74'
На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий саудовского клуба Александр Митрович, на 33-й минуте серб удвоил преимущество своей команды. Первый тайм закончился со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». Во втором тайме на 74-й минуте Митрович оформил хет-трик, доведя счёт до разгромного.
После этой игры в активе «Аль-Хиляля» стало 12 очков, команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов АФК. Иранский «Эстегляль» за четыре тура заработал три очка и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.
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