«Аль-Хиляль» разгромил иранский «Эстегляль» в 4-м туре Лиги чемпионов АФК

Завершился матч 4-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались саудовский «Аль-Хиляль» и иранский «Эстегляль». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена». Встреча завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу «Аль-Хиляля».

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий саудовского клуба Александр Митрович, на 33-й минуте серб удвоил преимущество своей команды. Первый тайм закончился со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». Во втором тайме на 74-й минуте Митрович оформил хет-трик, доведя счёт до разгромного.

После этой игры в активе «Аль-Хиляля» стало 12 очков, команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов АФК. Иранский «Эстегляль» за четыре тура заработал три очка и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.