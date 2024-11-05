Балотелли дебютировал за «Дженоа», получив жёлтую карточку после 5 минут на поле

Итальянский нападающий Марио Балотелли дебютировал за «Дженоа» во вчерашнем матче 11-го тура Серии А с «Пармой» (1:0).

Примечательно, что уже через пять минут после появления на поле на 86-й минуте встречи Балотелли получил жёлтую карточку.

Напомним, нападающий стал игроком генуэзского клуба 28 октября. Марио был в статусе свободного агента после истечения контракта с турецким «Адана Демирспор». В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу.

За свою клубную карьеру Марио Балотелли выступал за более чем 10 команд, из которых самыми известными являются «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан» и «Интер». Однако болельщикам Балотелли больше запомнился своими частыми хулиганскими выходками как на поле, так и за его пределами.