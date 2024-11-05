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Балотелли дебютировал за «Дженоа», получив жёлтую карточку после 5 минут на поле

Балотелли дебютировал за «Дженоа», получив жёлтую карточку после 5 минут на поле
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Итальянский нападающий Марио Балотелли дебютировал за «Дженоа» во вчерашнем матче 11-го тура Серии А с «Пармой» (1:0).

Италия — Серия А . 11-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 20:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
0 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Пинамонти – 79'    

Примечательно, что уже через пять минут после появления на поле на 86-й минуте встречи Балотелли получил жёлтую карточку.

Напомним, нападающий стал игроком генуэзского клуба 28 октября. Марио был в статусе свободного агента после истечения контракта с турецким «Адана Демирспор». В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу.

За свою клубную карьеру Марио Балотелли выступал за более чем 10 команд, из которых самыми известными являются «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан» и «Интер». Однако болельщикам Балотелли больше запомнился своими частыми хулиганскими выходками как на поле, так и за его пределами.

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