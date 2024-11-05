Болельщики «Баварии» аннулировали 36 тыс. заявок на билеты на матч с «Шахтёром»

Болельщики «Баварии» аннулировали 36 тыс. заявок на билеты на матч с «Шахтёром» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов, сообщает Bild.

Массовая отмена произошла после призывов фанатской группировки Südkurve München бойкотировать игры ЛЧ из-за ценовой политики в отношении фанатов «Баварии», сообщает Bild. По данным источника, билеты на матч с «Баварией» стоят дороже, чем на игры с другими соперниками.

Например, цена на игру мюнхенского клуба начинается от € 105, в то время как на домашний матч «Шахтёра» с «Аталантой» цена билетов начинается с € 28, а на игру с «Янг Бойз» — с € 31. Стоячие места для болельщиков «Баварии» стоят от € 52, при этом на игру с «Аталантой» их можно приобрести от € 23, с «Янг Бойз» — от € 26.