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Мареска: Мартинеса должны были удалить за фол на Палмере

Мареска: Мартинеса должны были удалить за фол на Палмере
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска считает, что защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса должны были удалить с поля за эпизод с Коулом Палмером в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 70'     1:1 Кайседо – 74'    

«Они [журналисты] показали мне [момент] перед пресс-конференцией. Я думаю, что всё совершенно ясно для всех нас, но они [судейская бригада] приняли другое решение. Когда нет намерения играть в мяч, а ты идёшь только на игрока, — это красная», — приводит слова Марески Sky Sports.

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Манчестер Юнайтед» защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес грубо сыграл против полузащитника «синих» Коула Палмера, за что получил жёлтую карточку. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

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