Мареска: Мартинеса должны были удалить за фол на Палмере

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска считает, что защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса должны были удалить с поля за эпизод с Коулом Палмером в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

«Они [журналисты] показали мне [момент] перед пресс-конференцией. Я думаю, что всё совершенно ясно для всех нас, но они [судейская бригада] приняли другое решение. Когда нет намерения играть в мяч, а ты идёшь только на игрока, — это красная», — приводит слова Марески Sky Sports.

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Манчестер Юнайтед» защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес грубо сыграл против полузащитника «синих» Коула Палмера, за что получил жёлтую карточку. Матч завершился вничью со счётом 1:1.