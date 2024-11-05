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«Лацио» вышел на пятое место в Серии А, обыграв дома «Кальяри»

«Лацио» вышел на пятое место в Серии А, обыграв дома «Кальяри»
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В Риме завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Лацио» добился победы над «Кальяри» (2:1).

Италия — Серия А . 11-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Диа – 2'     1:1 Лувумбу – 41'     2:1 Дзакканьи – 76'    
Удаления: нет / Мина – 78', Адопо – 78'

Римляне открыли счёт уже на второй минуте усилиями Булайе Диа, однако под занавес первого тайма гости смогли восстановить равновесие после гола Зиту Лувумбу. Победу «Лацио» принёс гол Маттиа Дзакканьи с пенальти на 76-й минуте.

Примечательно, что гости заканчивали матч вдевятером после удалений Йерри Мины и Мишеля Ндари Адопо на 78-й минуте за вторые жёлтые карточки.

Команда Марко Барони одержала третью подряд победу в чемпионате, поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А с 22 очками, обойдя «Ювентус», у которого на одно очко меньше.

«Кальяри» проиграл третий подряд матч в Серии А, остался с девятью очками и идёт на 16-й строчке.

Турнирная таблица Серии А
Календарь Серии А
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