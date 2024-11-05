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«Лацио» вышел на пятое место в Серии А, обыграв дома «Кальяри»

В Риме завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Лацио» добился победы над «Кальяри» (2:1).

Римляне открыли счёт уже на второй минуте усилиями Булайе Диа, однако под занавес первого тайма гости смогли восстановить равновесие после гола Зиту Лувумбу. Победу «Лацио» принёс гол Маттиа Дзакканьи с пенальти на 76-й минуте.

Примечательно, что гости заканчивали матч вдевятером после удалений Йерри Мины и Мишеля Ндари Адопо на 78-й минуте за вторые жёлтые карточки.

Команда Марко Барони одержала третью подряд победу в чемпионате, поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А с 22 очками, обойдя «Ювентус», у которого на одно очко меньше.

«Кальяри» проиграл третий подряд матч в Серии А, остался с девятью очками и идёт на 16-й строчке.