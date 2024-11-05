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Ла Лига отказалась от идеи проведения матча «Барселоны» с мадридским «Атлетико» в Майами

Ла Лига отказалась от идеи проведения матча «Барселоны» с мадридским «Атлетико» в Майами
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Матч чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико» в рамках 18-го тура чемпионата Испании, запланированный на 22 декабря, сыграют в Барселоне, а не в Майами (США), как планировалось ранее, сообщает Sport.es.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что в нынешних обстоятельствах не время проводить матчи чемпионата Испании в США на фоне событий, происходящих в Валенсии. В федерации понимают, что сейчас есть и другие приоритетные задачи, например, пересмотр календаря Кубка Испании на фоне массовых переносов матчей из-за наводнения. Кроме того, в Испанской футбольной федерации, которая должна была одобрить проведение встречи в другой стране, сложилась сложная ситуация из-за отсутствия постоянного президента.

Тем не менее в федерации не отказываются от идеи проведения матчей чемпионата Испании в Штатах. Якобы встреча «Барселоны» и мадридского «Атлетико» может быть сыграна в Майами в следующем году.

Отметим, что каталонский клуб рассчитывал заработать около € 6 млн на проведении матча в США.

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