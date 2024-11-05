«Аль-Хиляль» хочет подписать Салаха до начала клубного чемпионата мира — talkSPORT

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» намерен подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в преддверии клубного чемпионата мира, сообщает talkSPORT.

По данным источника, в клубе есть заинтересованные стороны, которые хотят, чтобы Салах подписал контракт до начала клубного чемпионата мира FIFA следующим летом.

«Теоретически они могли бы попытаться подписать Салаха в период с 1 по 10 июня, это означает, что они рассматривают его для участия не только в Саудовской профессиональной лиге, но и в клубном чемпионате мира», — говорится в заявлении источника.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провёл за «Ливерпуль» три матча, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.