«Сельта» добилась минимальной победы над «Хетафе» в матче 12-го тура Ла Лиги

Завершился матч 12-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» из Виго и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос». Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

Счёт в матче открыл уже на 7-ой минуте нападающий «Сельты» Анастасиос Дувикас. Первый тайм так и закончился со счётом 1:0 в пользу клуба из Виго. Во втором тайме на 65-ой минуте гости остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку в матче получил защитник «Хетафе» Хуан Беррокаль. Гол Анастасиоса Дувикаса оказался единственным в матче и принёс «Сельте» победу со счётом 1:0.

После этой игры в активе «Сельты» стало 16 очков. Команда из Виго поднялась на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Хетафе» имеет в своём активе 10 очков и располагается на 16-й строчке чемпионата.