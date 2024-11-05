Дом Роберта Левандовского пострадал из-за наводнения в Испании

Дом нападающего испанской «Барселоны» Роберта Левандовского пострадал из-за наводнения на юге Испании, ставшего третьим по масштабности в современной истории страны.

У Роберта, который проживает в Кастельдефельсе (Каталония), возникли трудности с тем, чтобы добраться до тренировочной базы «Барселоны» из-за большого количества воды на дороге.

Жена футболиста, Анна Левандовски, в своих социальных сетях рассказала, что гараж в их доме сильно затопило. В опубликованном видео видно, что вода постепенно затапливает помещение, однако уровень воды ещё довольно низкий и не представляет угрозы для семьи поляка.

В воскресенье, 3 ноября, «Барселона» обыграла «Эспаньол» (3:1) в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Польский нападающий вышел в старте, но не смог отметиться результативными действиями.