Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фулхэм – Брентфорд, результат матча 4 ноября 2024, счет 2:1, 10-й тур АПЛ

«Фулхэм» одержал волевую победу в матче с «Брентфордом», дважды забив в добавленное время
Комментарии

Завершился матч 10-го тура чемпионата Англии, в котором «Фулхэм» принимал «Брентфорд». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Янельт – 24'     1:1 Уилсон – 90+2'     2:1 Уилсон – 90+7'    

В составе победителей дубль оформил Гарри Уилсон, который дважды забил в дополнительное время к матчу.
За «Брентфорд» гол в первом тайме забил Витали Янельт.

«Фулхэм» одержал первую победу за последние три матча. «Брентфорд» потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Фулхэм» встретится с «Кристал Пэлас», а «Брентфорд» встретится с «Борнмутом».

Материалы по теме
Аморим: если «Спортинг» победит «Сити», люди подумают, что я следующий Фергюсон!
Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android