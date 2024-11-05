«Фулхэм» одержал волевую победу в матче с «Брентфордом», дважды забив в добавленное время

Завершился матч 10-го тура чемпионата Англии, в котором «Фулхэм» принимал «Брентфорд». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Гарри Уилсон, который дважды забил в дополнительное время к матчу.

За «Брентфорд» гол в первом тайме забил Витали Янельт.

«Фулхэм» одержал первую победу за последние три матча. «Брентфорд» потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Фулхэм» встретится с «Кристал Пэлас», а «Брентфорд» встретится с «Борнмутом».

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