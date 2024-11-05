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Руд Гуллит назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов

Руд Гуллит назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов
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Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит рассказал, кого считает фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Сложно выбрать одного фаворита. Мне всегда нравилась «Бавария», но «Реал» неизменно остаётся фаворитом. Не стоит об этом забывать. Сейчас «Реал» находится на своём историческом пике, в самом расцвете. Команда выиграла прошлую Лигу чемпионов, играет на обновлённом стадионе. Все хотят в «Реал». Это фантастическая команда», – приводит слова Гуллита Marca.

По итогам восьми туров в Лиге чемпионов будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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