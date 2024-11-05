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Неймар эмоционально отреагировал на свою замену после травмы

Неймар эмоционально отреагировал на свою замену после травмы
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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар эмоционально отреагировал на свою замену из-за травмы в матче с «Эстеглялем» (3:0) в Лиге чемпионов АФК.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 4-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 0
Эстегляль
Тегеран, Иран
1:0 Митрович – 15'     2:0 Митрович – 33'     3:0 Митрович – 74'    

Неймар вышел на поле на 57-й минуте однако уже на 86-й покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. После замены Неймар бросил свои щитки, бутсы и бутылку с водой.

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Для Неймара матч с «Эстеглялем» был вторым после долгого перерыва.

Напомним, Неймар пропустил больше года из-за тяжёлой травмы. Он получил повреждение крестообразной связки в матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2).

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