Вингер «Барселоны» и национальной команды Испании Ламин Ямаль назвал лучшего футболиста в мире прямо сейчас.

«Родри – невероятный игрок. На данный момент он лучший игрок в мире», — приводит слова Ямаля Telefoot в соцсетях.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: