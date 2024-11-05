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Аморим: это тяжело для болельщиков «МЮ», но я думаю, что «Манчестер Сити» лучший клуб мира

Аморим: это тяжело для болельщиков «МЮ», но я думаю, что «Манчестер Сити» лучший клуб мира
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Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим, который 11 ноября начнёт руководить «Манчестер Юнайтед» высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня это еще одна игра в качестве тренера «Спортинга», — сказал он. Меня будут оценивать как тренера «Спортинга». Это огромная игра для меня, он лучший тренер в мире. Я знаю, что это тяжело для болельщиков «Манчестер Юнайтед», но я думаю, что это лучшая команда в мире», — приводит слова Аморима Eurosport.

Матч Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Манчестер Сити» состоится 5 ноября, начало – 23:00 мск.

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