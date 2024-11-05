Неймар выступил с заявлением после полученной травмы во время матча

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался о своей травме в матче с «Эстеглялем» (3:0) в Лиге чемпионов АФК. Форвард вышел на поле на 57-й минуте и на 86-й покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

«Я почувствовал судорогу, но очень сильную. Я сдам анализы и надеюсь, что ничего страшного. Это нормально после года. Врачи меня уже предупредили. Поэтому мне нужно быть осторожным и играть больше минут», — написал Неймар на личной странице в социальной сети.

Для Неймара матч с «Эстеглялем» был вторым после долгого перерыва. Напомним, бразилец пропустил больше года из-за тяжёлой травмы.

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