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Неймар выступил с заявлением после полученной травмы во время матча

Неймар выступил с заявлением после полученной травмы во время матча
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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался о своей травме в матче с «Эстеглялем» (3:0) в Лиге чемпионов АФК. Форвард вышел на поле на 57-й минуте и на 86-й покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 4-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 0
Эстегляль
Тегеран, Иран
1:0 Митрович – 15'     2:0 Митрович – 33'     3:0 Митрович – 74'    

«Я почувствовал судорогу, но очень сильную. Я сдам анализы и надеюсь, что ничего страшного. Это нормально после года. Врачи меня уже предупредили. Поэтому мне нужно быть осторожным и играть больше минут», — написал Неймар на личной странице в социальной сети.

Для Неймара матч с «Эстеглялем» был вторым после долгого перерыва. Напомним, бразилец пропустил больше года из-за тяжёлой травмы.

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