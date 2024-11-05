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Дзюба отреагировал на победу «Акрона» в матче с «Крыльями Советов»

Дзюба отреагировал на победу «Акрона» в матче с «Крыльями Советов»
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

«Есть три очка в дерби! Всех болельщиков «Акрона» с важнейшей и классной победой. Спасибо всем, кто болеет за нас на стадионе и в Тольятти. Спасибо всей команде и тренерам! И отдельное спасибо нашему медицинскому штабу за то, что помогли мне быстро восстановиться после травмы. Полный вперёд!» — написал Дзюба в своём телеграм-канале.

На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 10-й строчке.

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