Дзюба отреагировал на победу «Акрона» в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

«Есть три очка в дерби! Всех болельщиков «Акрона» с важнейшей и классной победой. Спасибо всем, кто болеет за нас на стадионе и в Тольятти. Спасибо всей команде и тренерам! И отдельное спасибо нашему медицинскому штабу за то, что помогли мне быстро восстановиться после травмы. Полный вперёд!» — написал Дзюба в своём телеграм-канале.

На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 10-й строчке.

Артём Дзюба провёл тренировку по боксу с Роем Джонсом: