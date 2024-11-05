«Лучше вложусь в Миранчука, чем в Балотелли». Президент «Сьона» — о зарплате россиянина

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал переход российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский клуб.

«Мне сказали, какая у него была зарплата в «Локомотиве», но не буду её озвучивать. Но могу сказать, что Антон сделал большие уступки, чтобы приехать в Швейцарию. Мы сделали усилие, чтобы привезти игрока такого уровня. Как бы мы ни старались, мы бы не перебили ту сумму, которую ему предлагал «Зенит».

Мы с Миранчуком пошли на обоюдные уступки. Обе стороны сделали многое, чтобы этот трансфер случился, но мы пошли на все уступки, зная, что подписываем большого игрока с правильной ментальностью, с настоящей страстью к футболу. Честно, я лучше вложусь в Миранчука, чем в Балотелли", — сказал Константин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Антон Миранчук перешёл в «Сьон» на правах свободного агента в сентябре 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. За швейцарскую команду хавбек сыграл пять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не сумел отметиться. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 6 млн.