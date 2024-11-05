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Руд Гуллит ответил, заслужил ли Родри получить «Золотой мяч»

Руд Гуллит ответил, заслужил ли Родри получить «Золотой мяч»
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Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит прокомментировал победу испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри в номинации «Золотой мяч».

«Родри – потрясающий игрок, он делал невероятные вещи. В самых важных матчах он забивал голы, играя на позиции центрального полузащитника. Это два очень разных игрока, некоторые люди считают, что Винисиус должен был выигрывать. Я тоже с этим согласен, причина, по которой он не выиграл, зависит от журналистов, которые за него не проголосовали.

Я могу понять его гнев, как понимал гнев Холанда в прошлом году. Сколько голов он должен забить, чтобы его наградили? Журналисты, которые принимают решение, проголосовали за Родри, я могу с этим согласиться, но я понимаю Винисиуса. Я бы также понял, если бы всё было наоборот, и Родри разозлился", — приводит слова Гуллита Marca.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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