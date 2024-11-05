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Алексей Каштанов — о расходах: взял ипотеку в Екатеринбурге и отдаю 70 процентов зарплаты

Алексей Каштанов — о расходах: взял ипотеку в Екатеринбурге и отдаю 70 процентов зарплаты
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов, выступающий на правах аренды в составе воронежского «Факела», рассказал, сколько денег тратит в месяц.

«Взял ипотеку в Екатеринбурге и отдаю на неё 70 процентов зарплаты. Трачу тысяч 200 в месяц на четырёх человек – меня, жену и двух детей.

У меня сыну пять лет, занимается хоккеем – сейчас в Воронеже, до этого в Екатеринбурге. Лёд стоил 9 тысяч рублей в неделю. Ну что, я откажу ему в занятии хоккеем?» — приводят слова Каштанова «Известия».

Каштанову 28 лет. За «Факел» нападающий играет на правах аренды, в прошлом сезоне Алексей выступал за «Урал». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 800 тыс.

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