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Тренер «Аль-Хиляля» — о травме Неймара: лишь доказывает то, о чём я думал

Тренер «Аль-Хиляля» — о травме Неймара: лишь доказывает то, о чём я думал
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Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался о травме бразильского нападающего Неймара, которую он получил во время матча Лиги чемпионов АФК с «Эстеглялем» (3:0).

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 4-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 0
Эстегляль
Тегеран, Иран
1:0 Митрович – 15'     2:0 Митрович – 33'     3:0 Митрович – 74'    

«Неймар – нелегкий случай. Это лишь доказывает то, о чем я думал, когда принял решение не подписывать его в лигу, потому что я знал и знаю, что это будет нелегко… Технически колено выздоровело, но у него будут такие же проблемы, как и сегодня, проблемы с мышцами», — приводит слова Жезуша A Bola.

Для Неймара матч с «Эстеглялем» был вторым после долгого перерыва. Напомним, бразилец пропустил больше года из-за тяжёлой травмы.

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