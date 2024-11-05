Тренер «Аль-Хиляля» — о травме Неймара: лишь доказывает то, о чём я думал

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался о травме бразильского нападающего Неймара, которую он получил во время матча Лиги чемпионов АФК с «Эстеглялем» (3:0).

«Неймар – нелегкий случай. Это лишь доказывает то, о чем я думал, когда принял решение не подписывать его в лигу, потому что я знал и знаю, что это будет нелегко… Технически колено выздоровело, но у него будут такие же проблемы, как и сегодня, проблемы с мышцами», — приводит слова Жезуша A Bola.

Для Неймара матч с «Эстеглялем» был вторым после долгого перерыва. Напомним, бразилец пропустил больше года из-за тяжёлой травмы.

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