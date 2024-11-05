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Экс-спортивный директор «ПСЖ»: я всегда был против продления контракта с Мбаппе

Экс-спортивный директор «ПСЖ»: я всегда был против продления контракта с Мбаппе
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Бывший спортивный директор «ПСЖ» высказался о нападающем «Реала» Килиане Мбаппе, с которым они вместе работали во французском клубе.

«Я был против продления Мбаппе, особенно на том уровне, который был сделан. Всегда. С самого начала. Я даже думаю, что его должны были продать в конце сезона 2020/2021, когда «ПСЖ» получил предложение от «Реала», а до конца его контракта оставался всего один год», — приводит слова Леонардо Marca.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год, после чего перешёл в «Реал». Контрактное соглашение форварда с мадридским клубом рассчитано до 2029 года.

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